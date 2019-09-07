رياضة | أول تعليق من دي يونج بعد اكتساح هولندا لألمانيا برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من دي يونج بعد اكتساح هولندا لألمانيا برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم الدولي الهولندي فرانكي دي يونج، متوسط ميدان منتخب هولندا، أن زمليه ماتياس دي ليخت لم يتورط بركلة جزاء، حيث انه من غير المعقول انك تبحث عن الكرة وتهبط على يدك بدون ان تراها، ويمنح الحكم ركلة جزاء للخصم.
وقال دي يونج في تصريحات صحفية: "ليست ضربة جزاء على دي ليخت، من غير المعقول انك تبحث عن الكرة وتهبط على يدك بدون ان تراها، ويمنح الحكم ركلة جزاء للخصم".
وأضاف متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني: "المباراة اليوم ضد المانيا كانت مهمة جدا، ولكن يجب ان الافراط بالاحتفال، يجب ان نركز على مباراة استونيا".
وتابع دي يونج: "خطف منتخب هولندا فوزاً ثميناً من المنتخب الألماني في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 والتي جمعت بينهما في هامبورج".
ومن الجدير بالذكر أنه قد خطف منتخب هولندا فوزاً ثميناً من المنتخب الألماني في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 والتي جمعت بينهما في هامبورج.
انتهي الشوط الأول بتفوق المنتخب الالماني بهدف نظيف سجله اللاعب جانبري في الدقيقة التاسعة، وحاول المنتخب الهولندي العودة إلا أن الـ45 دقيقة الأولى انتهت بتفوق أصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني قلب المنتخب الهولندي الطواحين الطاولة على نظيره الألماني، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق دي يونج في الدقيقة 59 والمدافع تاه بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66.
ثم جاء تعادل الألمان عن طريق متوسط الميدان توني كروس من ضربة جزاء في الدقيقة 73، ثم سجلت هولندا هدفين عن بواسطة مالين في الدقية 79 وفينالدوم في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز هولندا 4-2.
وبهذه النتيجة يرفع منتخب هولندا رصيده للنقطة السادسة فيما توقف رصيد المنتخب الألماني عند النقطة التاسعة.