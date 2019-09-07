رياضة | أول تعليق من دي يونج بعد اكتساح هولندا لألمانيا برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من دي يونج بعد اكتساح هولندا لألمانيا برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي الهولندي فرانكي دي يونج، متوسط ميدان منتخب هولندا، أن زمليه ماتياس دي ليخت لم يتورط بركلة جزاء، حيث انه من غير المعقول انك تبحث عن الكرة وتهبط على يدك بدون ان تراها، ويمنح الحكم ركلة جزاء للخصم.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية: "ليست ضربة جزاء على دي ليخت، من غير المعقول انك تبحث عن الكرة وتهبط على يدك بدون ان تراها، ويمنح الحكم ركلة جزاء للخصم".