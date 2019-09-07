رياضة | وائل جمعة يكشف عن رأيه في فايلر وهل سينجح مع الأهلي

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تحدث وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي تعاقد معه النادي خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"أتوقع نجاح فايلر مع النادي الأهلي، لأن النادي يملك البيئة التي تساعد أي مدرب على النجاح".

وأضاف :"قرأت كثيرًا عن تاريخ المدير الفني ، وأنا متفائل له خير، وكلنا خلف النادي الأهلي سواء لاعبين أو جهاز فني".

وتابع :"علينا عدم إصدار الأحكام قبل العمل، الفريق حاليًا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين عكس السابق"

وأشار :"عودة الجمهور في الفترة المقبلة هام للغاية، وسيكون أهم العوامل لعودة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وعين الأهلي رينيه فايلر بدلا من مارتن لاسارتي والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدو بهدف نظيف في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

