رياضة | سعد سمير يروي تفاصيل انضمامه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يروي تفاصيل انضمامه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس انضمامه للقلعة الحمراء منذ مرحلة الناشئين.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية :"كنت لاعبا في صفوف نادي اتحاد الشرطة الرياضي وانضميت لمنتخب مصر تحت قيادة الكابتن ربيع ياسين".



وأضاف :"خلال تواجدي مع منتحب مصر للشباب مع الكابتن ربيع ياسين كنا نخوض مباريات ودية قوية وكانت هذه المرة أمام فريق بلاكبيرن الإنجليزي".



وزاد :"في هذه المباراة حضرت لجة خماسية من النادي الأهلي لمتابعتي وقام الكابتن محمد يوسف بمصافحتي عقب المباراة".



وأوضح :"عقب يومين من المباراة تلقيت اتصالًا من المهندس عدلي القيعي يعرض علي الانضمام للنادي الأهلي، ولم أصدق نفسي في هذه اللحظة".

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وواصل :"أول يوم لي داخل النادي الأهلي كان غير عاديًا فاللاعبين الكبار الذين كنت أتابعهم في المنتخب سأتواجد معهم".



وأشار :"عقب عودتي من بطولة كأس العالم للشباب الكابتن حسام البدري قرر تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بشكل جيد مع المنتخب وكانت هذه أول مرة أتدرب فيها مع الفريق الأول".



وأردف :"كنا نتلقى الدعم من النجوم الكبار، وعماد متعب تحدث معي وأبلغني بأنني سأكون واحدًا من أفضل المدافعين في مصر".



وتابع :"عائلتي كلها أهلاوية بالفطرة فقبل انضمامي للأهلي استفلت فلوس من أجل مشاهدة مباراة الأهلي أمام الصفاقسي التونسي في نهائي أمم إفريقيا 2006 وبكيت عقب هدف الفوز القاتل".

