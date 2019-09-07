شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لجماهير برشلونة رئيس النادي: ميسي سيرحل عن الفريق في هذا الموعد والان مع التفاصيل

قال جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نحم الفريق، يمكنه الرحيل عن الفريق مجاناً الصيف المقبل، حيث أنه عقده سينتهي في 2021.

وأوضح أن ميسي يعد أسطورة النادي وأثق في عدم رحيله عن الفريق، وتجديد عقده لسنوات عديدة مع الفريق.

وكانت موقع الحدوتة، قال في تقرير صحفي أن رونالدو يسعى لاقناع ميسي الى نسيان الخلافات بينهما وفتح صفحة جديدة واللعب سوياً في ناد يوفنتوس.