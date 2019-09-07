شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات جديدة بين لاعبي برشلونة ورئيس النادي والان مع التفاصيل

سادت حالة من الغضب العارم بين لاعبي برشلونة، بسبب تصريحات جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، لقناة نادي برشلونة الرسمية، أن إدارة الفريق موعد تقديم الإدارة عروضاً جديدة لضم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وأوضح رئيس النادي، أنه لانية لتقديم عرض جديد للاعب هلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأن الإدارة ستتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وطالب اللاعبين بتقديم عرض جاد لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية لمساهمته في حصول الفريق على بطولة دوري أبطال أوربا، واتهم االلاعبون رئيس النادي بعدم تقديم عروض جدية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مما تسبب في فشل انتقاله للفريق.

وكان فريقي ريال مدريد وبرشلونة يسعيان للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، الان أن إدارة الفريق الفرنسي رفضت التفريط في اللاعب.