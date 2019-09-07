شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يطيح بلاعبه الجديد والان مع التفاصيل

أعلن المدير الفني لنادي الزمالك، الصربي ميتشو سريدوفيتش، عن رغبته في رحيل كريم بامبو لاعب الفريق المنضم حديثاً من الإسماعيلي، بعد عدة مشاكل حدثت بين اللاعب والمدير الفني.

وأوضح ميتشو، أن عدة مشاكل حدثت بينه وبين اللاعب خلال الأيام الماضية، لرفضه الجلوس على دكة البدلاء خلال فى مباراة الزمالك و ديكيداها بطل الصومال فى الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا مما أدى لإستبعاد بامبو من موجهاتى المقاصة والاتحاد السكندري فى بطولة كأس مصر، وكذلك استبعاده من مبارة بيراميدز في نهائي كأس مصر، والتي ستقام الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد ميتشو، على عدم رغبته في بقاء اللاعب داخل صفوف الفريق، فيما يسعى عدد من المسؤلين حل المشكلة، مطالبين الجهاز الفني ببقاء اللاعب والاستغناء عنه في يناير حال حدوث أي نشكلة جديدة منه.