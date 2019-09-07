الامارات | «الصقور» يخسر ودياً بخماسية من فيتوشا البلغاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يخسر ودياً بخماسية من فيتوشا البلغاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق الإمارات ثالثة تجاربه الودية أمام فريق فيتوشا بنتيجة 5-1 والتي يخوضها الفريق في معسكره الخارجي ببلغاريا استعداداً للموسم الجديد، الذي يسعى من خلاله الصقور إلى العودة السريعة إلى المحترفين بعد الهبوط الموسم الماضي، عقب قضاء ستة مواسم متتالية في المحترفين.

وبدأ المدرب عيد باروت التدرج في المباريات الودية، حيث فاز في أولى مبارياته الودية بنتيجة 7-صفر، ثم فاز في المباراة الثانية بهدف دون مقابل وخسر في المباراة الثالثة.

ويواصل فريق الإمارات إعداده بالمعسكر الخارجي حتى يوم 14 سبتمبر الجاري قبل العودة استعداداً لبداية أول المنافسات، وستكون في تصفيات كأس رئيس الدولة.

وأكد مدير الفريق ورئيس البعثة باسم الشامسي، سعادته بانتظام اللاعبين في المعسكر الخارجي ومدى الجدية في التدريبات والمباريات، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن الفريق يسير وفق الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني مع بداية مرحلة الإعداد، وهناك حماس كبير من اللاعبين كافة لإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي.