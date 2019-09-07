الامارات | اجتماع في العين لبحث ترتيبات بطولة العالم للرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع في العين لبحث ترتيبات بطولة العالم للرماية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة نهائيات كأس العالم للرماية (بطولة النخبة 2019)، اجتماعها الأول في الـ10 من صباح اليوم، بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وذلك في إطار التحضير والإعداد لاستقبال الحدث الأبرز في أجندة الاتحاد الدولي للرماية.
يذكر أن البطولة العالمية ستقام من التاسع حتى 14 من أكتوبر المقبل، بمشاركة 72 رامياً ورامية، سيتنافسون في مسابقات التراب والإسكيت. وقد تم الإعلان عن تشكيل اللجنة المنظمة العليا للبطولة والتي تمت دعوتها لحضور الاجتماع لوضع الترتيبات الخاصة بالبطولة. والجدير بالذكر أن الإمارات سبق لها أن استضافت بطولة النخبة مرتين، الأولى في نادي جبل علي للرماية، والثانية في نادي العين للفروسية والرماية والغولف عام 2011، والتي فاز فيها الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بالميدالية الذهبية في رماية الأطباق من الأبراج (الإسكيت).
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