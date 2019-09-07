الامارات | عداءة جنوب إفريقية مثيرةللجدل تتحول إلى كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن عداءة جنوب إفريقية مثيرةللجدل تتحول إلى كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت العداءة الجنوب إفريقية المثيرة للجدل، كاستر سيمينيا، إلى عالم كرة القدم، وانضمت إلى نادٍ للسيدات في بلادها. وبدأت سيمينيا التدرب مع نادي جي في دبليو الجنوب إفريقي، لكنها لن تتمكن من المشاركة في المباريات، إلا مع بداية الموسم المقبل في 2020، نظراً لأن سوق الانتقالات قد أغلقت بالفعل.

ويخضع نادي جي في دبليو لملكية جانين فان ويك، قائدة منتخب جنوب إفريقيا للسيدات. وقالت سيمينيا، في بيان لها أمس: «ممتنة لهذه الفرصة، وأقدر الحب والدعم الذي حصلت عليه بالفعل من الفريق».

وأضافت «أتطلع لهذه المغامرة الجديدة، وأتمنى أن أسهم بكل ما في وسعي مع الفريق». وتعرضت سيمينيا لخيبة أمل شديدة، لعدم قدرتها على الدفاع عن لقب سباق 800 متر، في بطولة العالم لألعاب القوى الشهر الجاري.

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ولم تُعفَ سيمينيا من القواعد الجديدة المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى (إياف)، والمتعلقة بهرمون التيستوستيرون، بعد أن أعلنت المحكمة السويسرية الفيدرالية العليا، في يوليو الماضي، إلغاء حكم سابق يقضي بوقف تطبيق تلك القواعد.

وذكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن الرياضيات اللاتي يعتقد أنهن ثنائيات الجنس، ولديهن نسب عالية من هرمون التستوستيرون، بالنسبة لامرأة، يتمتعن بأفضلية غير عادلة عن غيرهن من الرياضيات، وأنه يجب ضبط مستويات الهرمونات من خلال عقاقير.

وكانت سيمينيا (28 عاماً) قد خسرت استئنافاً سابقاً، تقدمت به لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، وبعدها لجأت إلى المحكمة السويسرية الفيدرالية العليا، والتي أشارت إلى أنها لم تحسم القضية بشكل كلي حتى الآن.

وتوجت سيمينيا بذهبية سباق 800 متر في كلٍّ من دورتي لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016 الأولمبيتين، كما توجت في بطولة العالم أعوام: 2009 و2011 و2017.