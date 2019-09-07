الامارات | دبا الفجيرة يتعادل مع فريق غولدن

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعادل مع فريق غولدن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق دبا الفجيرة مع فريق دوري المؤسسات غولدن بهدف لمثله، في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس في ملعب النواخذة، ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، حيث سجل لدبا الفجيرة العُماني أحمد محمد، الذي يشارك ضمن فئة اللاعب المقيم. وأشرك مدرب النواخذة محمد عبيد الخديم نخبة من اللاعبين الموهوبين الشباب، للوقوف على إمكاناتهم الفنية والبدنية لاختيار الأفضل منهم، واعتمادهم ضمن التشكيلة الاساسية للفريق الأول. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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