الامارات | رونار يبدأ مشواره مع السعودية بالتعادل مع مالي

شكرا لقرائتكم خبر عن رونار يبدأ مشواره مع السعودية بالتعادل مع مالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، مهمته على رأس الإدارة الفنية للمنتخب السعودي لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه المالي 1-1، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة دولية ودية أول من أمس. وتقدم المنتخب المالي بواسطة أداما تراوري في الدقيقة 38، ورد المنتخب السعودي عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 52.

وكان المنتخب السعودي تعاقد مع رونار أواخر يوليو الماضي خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي أمضى عاماً ونصف العام في منصبه.

وكان رونار (50 عاماً) أعلن في 21 يوليو رحيله عن المنتخب المغربي، الذي أشرف عليه منذ مطلع عام 2016.