شكرا لقرائتكم خبر عن رونار يبدأ مشواره مع السعودية بالتعادل مع مالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، مهمته على رأس الإدارة الفنية للمنتخب السعودي لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه المالي 1-1، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة دولية ودية أول من أمس. وتقدم المنتخب المالي بواسطة أداما تراوري في الدقيقة 38، ورد المنتخب السعودي عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 52.
وكان المنتخب السعودي تعاقد مع رونار أواخر يوليو الماضي خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي أمضى عاماً ونصف العام في منصبه.
وكان رونار (50 عاماً) أعلن في 21 يوليو رحيله عن المنتخب المغربي، الذي أشرف عليه منذ مطلع عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رونار يبدأ مشواره مع السعودية بالتعادل مع مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.