الامارات | إسبانيا وإيطاليا تقتربان من نهائيات «يورو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا وإيطاليا تقتربان من نهائيات «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع كل من المنتخب الإسباني ونظيره الإيطالي قدماً في النهائيات بتحقيقهما الفوز الخامس على التوالي، الأول على مضيفه الروماني 2-1، والثاني على مضيفه الأرميني 3-1 أول من أمس، في تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم 2020.

وواصل المنتخبان انطلاقتهما القوية في التصفيات ولم يهدرا أي نقطة حتى الآن، فعززت إسبانيا صدارتها للمجموعة السادسة بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديها السويد وسبع نقاط أمام النرويج الثالثة، ومثلها فعلت إيطاليا بفارق ثلاث نقاط أمام فنلندا وثماني نقاط أمام البوسنة الثالثة.

ولم يكن فوز بطلي العالم سهلاً، فإسبانيا، سيدة العالم عام 2010، كادت تدفع غالياً ثمن الفرص التي أهدرتها في الشوط الأول، في نهاية المباراة، فيما احتاجت إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات آخرها عام 2006، إلى قلب تخلفها أمام أرمينيا التي أكملت المباراة بـ10 لاعبين.