الامارات | الظفرة وخورفكان يكتفيان بنقطة

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة وخورفكان يكتفيان بنقطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل فريق الظفرة في تحقيق الفوز على ضيفه خورفكان، واكتفى بالتعادل سلبياً أمس، في ثالثة جولات كأس الخليج العربي. ولم يستفد الظفرة من الفرص الهجومية التي لاحت له، حيث تألق بشكل لافت حارس خورفكان محمد يوسف، الذي كان حاضراً بقوة في فترات عديدة من المباراة.

في المقابل، نجح حارس الظفرة خالد السناني، من التصدي لكرة قوية سددها البرازيلي بيسمارك من خارج الجزاء (36). وحصل خورفكان على ضربة جزاء بعد إعثار بيسمارك من قبل إبراهيم سعيد، لم ينجح خورفكان من استثمارها بعد أن سددها بيسمارك فوق العارضة (43)، قبل أن يسدد برأسه كرة خطرة أمسكها السناني (45+2). ولم يتغير الأمر كثيراً في الشوط الثاني، إذ تعددت الهجمات من الجانبين دون تغيير يذكر في النتيجة أو ارتقاء في المستوى.