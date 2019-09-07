شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ التنسيق لرحلة غينيا لمواجهة كانو سبورت بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا خلال الساعات الماضية جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل التنسيق بشأن عدة أمور خاصة بالرحلة التى سيواجه خلالها مباراة كانو سبورت ببطولة أفريقيا. ويسافر الاهلي إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجاري لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements وناقش قنديل مع عبد الحفيظ عدة أمور خاصة بالرحلة والسفر والأجواء في غينيا وغيرها من ترتيبات الرحلة الأفريقية. ومن المقرر أن يسبق عبد الحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري البعثة الأهلاوية بـ48 ساعة من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة .

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