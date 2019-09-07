شكرا لقرائتكم وائل جمعة: سعد سمير شارك الجيل الذهبى بطولاته فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل جمعة مدير الكرة الأسبق بالنادى الأهلى، أن سعد الدين سمير أمامه 10 سنوات داخل المستطيل الأخضر.

أضاف وائل جمعه خلال مداخلة لبرنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة النادى الأهلى أن سعد سمير بحاجة الى الحفاظ على نفسه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وائل جمعة أن سعد يحتاج الى الاستفادة من المجموعة التى لعب معها سابقًا من الجيل الذهبى للنادى وذلك حتى يتمكن من الاستمرار فى التألق خاصة وأن المنافسة بمركزه باتت صعبة للغاية فى ظل تواجد الكثير من المدافعين القادرين على اللعب أساسيًا.

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وقال وائل جمعه: "لابد أن يحافظ على مكانه الأساسى بشكل كبير وعدم الالتفاف للسوشيال ميديا التى أخذت اللاعبين من تركيزهم خلال الفترة الحالية".

واشار الى أن سعد سمير عاش تجارب لا يمتلكها آخرين خاصة وانه تعايش ولعب مع الجيل السابق فترة طويلة واستطاع أن يثبت نفسه خلال الفترة نفسها.