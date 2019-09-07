شكرا لقرائتكم علاء نبيل: أرفض وجود حسن شحاتة في دائرة ترشيحات تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث علاء نبيل مدرب المنتخب السابق عن رؤيته في اختيار المدير الفني لمنتخب مصر موضحا أنه كان ضد التعجل في اختيار الجهاز الفني الجديد ولكن الملف كان يجب أن يتحلى بالسرية الشديدة عكس ما يحدث الأن.

أضاف نبيل خلال تصريحات تليفزيونية:" وجود أسماء خمسة مدربين على الساحة في المنافسة جعل هناك انقسام حول الإسم الذي سيتولى المهمة لوجود خمسة جبهات تتنافس من أجل مؤرشحيها ".

واعترض علاء نبيل على وضع حسن شحاتة ضمن دائرة الترشيحات للمنتخب الوطني تقديرا لقيمته التاريخية التي يجب الا تقارن بأي مدير فني من المرشحين.

Advertisements

وأوضح نبيل :" اختيار حسن شحاتة يجب أن يكون في المقام الأول وبعيدا عن مقارنات اذا كانت هذه وجهة نظر المسئولين .. ووضعه في مقارنة غير طبيعي فمكانته بين الترشيحات أن يختار بينهم من يتولى تدريب المنتخب وليس أن يكون مثل أي مرشح ".