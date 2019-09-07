شكرا لقرائتكم سعد سمير: الأهلى كبير مصر ولذلك حققنا لقب الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر أن أسلوب النادى وتقاليده تمنعه من الرد بنفس الأسلوب الذى انتهجه البعض فى التقليل من قدرة النادى على التتويج بلقب الدورى المصرى الممتاز.

وقال سعد الدين سمير خلال لبرنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة النادى الأهلى أن الكبير يفعل أفعال الكبار لذلك اللغة التى كانت سائدة هى تحقيق اللقب.

وأكد سعد الدين سمير أن المنافسة فى الفريق صحية للغاية وتعود بالنفع على النتائج بشكل عام.

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وقال سعد سمير أن تواجد محمود متولى وأيمن أشرف وغيرهم من زملائه بالدفاع يجعل المنافسة قوية لكن الأهم بالنسبة له أن يكون سليما وأن يعود بسرعة الى الفريق قبل انطلاق البطولة.

وقال سعد سمير انه يسعى الى العودة بصفة عاجلة الى الفريق قبل انطلاق الدورى لأن البطولة ستشهد قوة ومنافسة كبيرة.