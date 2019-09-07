شكرا لقرائتكم محمد بركات: سعد سمير خليفة وائل جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات نجم منتخب مصر والمنتخب الوطنى الأول أن سعد الدين سمير خليفة وائل جمعة فى الكرة المصرية والنادى الأهلى.

وقال بركات خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلى، أن سعد الدين سمير عانى الأمرين خلال الفترة التى الأخيرة بسبب الاصابات المتكررة لكنه قادر على العودة ويجب أن يعود للصورة التى نستمتع بها.

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وطالب بركات من سعد الدين سمير ضرورة أن يركز أكثر فى التدريبات خاصة وان المنافسة ستكون صعبة للغاية مثلما حدث فى الموسم الماضى بل ستزيد فى الفترة المقبلة، مطالباً اياه بالاجتهاد فى التدريبات ويترك القدر لله.

وتستضيف قناة النادى الأهلى سعد الدين سمير ببرنامج "سهرة مع" للحديث عن مشواره مع القلعة الحمراء.