شكرا لقرائتكم سعد الدين سمير: عائلتى بالكامل أهلاوية من زمان وبركات أسطورة لن تتكرر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر أن عائلته بالكامل أهلاوية.
وقال لاعب الأهلى خلال حواره لبرنامج "سهرة مع" المذاع على قناة الأهلى أن عائلته أهلاوية قبل انضمامه للنادى وحتى الآن ولم يتغير انتمائهم حتى الفترة الحالية.
وتحدث سعد سمير عن محمد بركات قائلًا: أسطورة لن تتكرر فى الكرة المصرية فهو يتمتع بقدرات فنية مختلفة عن اللاعبين.
وأوضح سعد سمير ان بركات كان دائم الضحك قبل المباريات وذلك لأنه كان يحضر نفسه للمباريات قبلها بفترة ويرغب قبل انطلاق المباراة مباشرة فى الخروج من الضغوط والتوتر.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الدين سمير: عائلتى بالكامل أهلاوية من زمان وبركات أسطورة لن تتكرر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.