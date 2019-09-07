شكرا لقرائتكم سعد الدين سمير: عائلتى بالكامل أهلاوية من زمان وبركات أسطورة لن تتكرر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر أن عائلته بالكامل أهلاوية.

وقال لاعب الأهلى خلال حواره لبرنامج "سهرة مع" المذاع على قناة الأهلى أن عائلته أهلاوية قبل انضمامه للنادى وحتى الآن ولم يتغير انتمائهم حتى الفترة الحالية.

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وتحدث سعد سمير عن محمد بركات قائلًا: أسطورة لن تتكرر فى الكرة المصرية فهو يتمتع بقدرات فنية مختلفة عن اللاعبين.

وأوضح سعد سمير ان بركات كان دائم الضحك قبل المباريات وذلك لأنه كان يحضر نفسه للمباريات قبلها بفترة ويرغب قبل انطلاق المباراة مباشرة فى الخروج من الضغوط والتوتر.