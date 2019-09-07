شكرا لقرائتكم الزمالك يغادر إلى الإسكندرية غدًا ويتدرب في برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة في الواحدة ظهر غد السبت متوجها إلي الاسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس مصر .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غد علي ملعب برج العرب الذي سيحتضن المباراة النهائية للكأس.