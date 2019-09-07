شكرا لقرائتكم محمد بركات: أداء الأهلى فى الدور الأول بالدورى لم يكن مرضيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات نجم النادى الأهلى سابقًا ومنتخب مصر أن الفريق ظهر بشكل غير متوقع بالدور الأول ولم يكن على قدر المسئولية.
وطالب بركات خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلى من اللاعبين ضرورة اللعب فى البداية مباريات الدورى وكأنها مواجهات كؤوس حتى لا يقع الفريق فى مثل هذه المواقف.
وقال ان مهمة اللاعبين اسعاد الجماهير فى الفترة المقبلة بالصورة التى يتمناها الجميع.
وأوضح محمد بركات أن اللاعبون استطاعوا فى الدور الثانى العودة للدورى وحسمه بفارق 8 نقاط وهو أمر يحسب لهم لكن ما حدث مجدداً فى الدور الأول ليس مقبولاً منهم خلال الموسم المقبل.
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