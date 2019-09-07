شكرا لقرائتكم سعد سمير: شاهدت الأهلى فى 2006 على القهوة ولم أتخيل أن أكون لاعبا به... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سعد سمير يروى ذكرياته مع الأهلى

أكد سعد سمير مدافع النادى الأهلى أنه لا يمكن أن ينسى الفترة التى جلس فيها على المقاهى لرؤية لاعبو الأهلى فى مباراة الصفاقسى التى سجل فيها محمد أبوتريكة هدف تتويج النادى بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال. وقال سعد سمير خلال حواره لبرنامج "سهرة مع" المذاع على قناة الأهلى أنه فى هذا التوقيت كان متواجداً بميدان الجيش "حى الظاهر" وحدث أن قامت الجماهير بتكسير كراسى القهوة للتعبير عن الفرحة العارمة بتتويج النادى. وأكد سعد الدين سمير انه وبمجرد مشاركته فى كأس العالم للشباب قام حسام البدرى المدير الفنى للفريق وقتها للفريق الأول.

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