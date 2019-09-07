شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يخسر أمام إسبانيا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب رجال الكرة الطائرة من نظيره الأسبانى بنتيجة 3/1 فى إطار أولى وديات معسكر أسبانيا استعدادا لكأس العالم.

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وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من ،عبد الله عبد السلام و أحمد فتحى و أحمد صلاح و هشام يسرى ومحمد عادل و عبد الرحمن سعودى و رشاد شبل و عمر نجيب و مصطفى دبشة و محمد رضا وأحمد عبد العال .

و يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم المحدد له اول أكتوبر المقبل باليابان .