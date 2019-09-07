شكرا لقرائتكم رويز يؤكد استطاعته هزيمة جوشوا مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أندي رويز جونيور بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة أنه مازال يشعر بنهم شديد تجاه الحفاظ على الألقاب المتوج بها (الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية) عندما يلاقي أنتوني جوشوار في مباراة إعادة يوم 7 ديسمبر المقبل في مدينة الدرعية بالسعودية.

وصدم المكسيكي رويز جونيور، 29 عاما، عالم الملاكمة عندما أسقط جوشوا أربع مرات قبل أن يهزمه بالضربة القاضية في الجولة السابعة، عندما التقيا أول مرة في نيويورك في يونيو الماضي. ولكن، رويز، يقول إنه بغض النظر عن مقر إقامة النزال، فهو يتوقع نفس النتيجة، ليثبت أنه لم يفز بالحظ.

وقال في لندن يوم الجمعة: اعلم أن أنتوني يريد استعادة الألقاب، ولكنهم لي، كل هذا العمل المضني والاخلاص طوال حياتي يعني أنه يوم 7 ديسمبر سأفوز بنفس الطريقة.

وذكر الملاكم أن البطولة التي توج بها في يونيو الماضي كانت تعني له الكثير ولعائلته حيث أنه استخدم المكافأة التي وصلت إلى سبعة ملايين جنيه في شراء سيارة رولز رويس ومنزل لأبنائه.

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وقال رويز :" الكل أثار الشكوك حولي لأنني كنت صغير، أشعر أنه يحاول أن ينتزع إفطار أطفالي، عائلتي هي محفزي وإذا حاول أي شخص أن يأخذ أي شيء منهم سأموت دون ذلك".

وتلقى جوشوا، 29 عاما، أول خسارة له في 23 نزالا احترافيا في ظهوره الأول في أمريكا، ولكن بتحقيقه الفوز على أبطال سابقين مثل فالديمير كليتشكو وألكسندر بوفيتكين، يقول جوشوا إنه أعاد اكتشاف "عقلية البطولات" التي يحتاجها ليعود بطلا مرة أخرى. وقال: الدافع بداخلي، الأمر متعلق بتواجد عقلية الفوز بالبطولات. إذا كان لدي هذا في حياتي، أعرف إلى أين اتجه.

وأضاف: النزالات التي أحظى بها لا اختارها. أواجه شخصا أصبح بطلا بدلا من مواجهة شخص يريد ان يصبح بطلا. أندي رويز هو أفضل ملاكم في الوزن الثقيل حاليا.

وفي أعقاب الخسارة، قال جوشوا إنه قام "بتغييرات جذرية" في حياته اليومية، وأضاف "الملاكمة هي الجزء الأسهل بالنسبة لي، الكفاح هو ما يضبط إيقاع حياتي".