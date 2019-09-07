المنتخب المغربي يتعادل مع بوركينا فاسو ودياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم مع ضيفه بوركينا فاسو 1 - 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة. وتقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف سجله سيريل بايلا في الدقيقة 71 وتعادل زهير فضال للمنتخب المغربي في الدقيقة 88.

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