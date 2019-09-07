شكرا لقرائتكم ميكا رتشاردز: سيتي سيحقق الأبطال.. ومحرز صنع الفارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ميكا رتشاردز، لاعب مانشستر سيتي السابق، أن بطل الدوري الإنجليزي في آخر نسختين قادر على تحقيق دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن بيب غوارديولا شكل الإضافة في إنجلترا، وأوضح أن رياض محرز يعاني في مسألة اللعب مع سيتي بسبب كثرة اللاعبين المميزين المتواجدين في قائمة الفريق.

وقال الدولي الإنجليزي السابق في مقابلة مع "العربية": الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أمر مميز.. ولحسن حظي فزت به مرة واحدة كلاعب في صفوف مانشستر سيتي، والذي يسعى لتحقيق اللقب الثالث على التوالي.

وحول رأيه في الإسباني غوارديولا مدرب الفريق، ذكر: نمتلك مدربا عظيما، إلى جانب إدارة قدمت استثمارا رياضيا جيدا ونبحث دوما لنكون الأفضل، وتأثير غوارديولا واضح على كرة القدم الإنجليزية في أسلوب اللعب في الدوري وليس فقط في القوة البدنية كما كان الكثيرون يعتقدون.

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وأوضح أن محرز يواجه صعوبة في دقائق اللعب، لأن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين، مضيفا: سجل أهدافا حاسمة لنا في الموسم الماضي وأعتقد بأنه مع الصبر ومرور الوقت سيجد له مكانا أساسيا.

وأردف: فريقنا جيد فنيا ولكن ذلك لا يعني ان الأمور مضمونة، لأننا نواصل لنبقى الأفضل وخاصة في دوري أبطال أوروبا والتي اعتقد أننا سنفوز بها قريبا.

وبخصوص المنافسة في الدوري الإنجليزي وتوقعاته: أبان: اعتقد أن تنافس سيتي مع ليفربول سيتواصل أيضا في الموسم الحالي في الدوري، لكن مانشستر يمتلك فريقا أكثر تكاملا.

وأثنى ميكا رتشاردز على الاستثمار الرياضي الذي قام به مالك مانشستر سيتي، قائلا: قدم مثالا ليحتذي به البقية، نجح بتحويل الفريق من نادي يواجه صعوبات في المنافسة إلى بطل متوج بالألقاب.