شكرا لقرائتكم منتخب تونس يفوز بصعوبة على موريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع المنتخب التونسي لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه الموريتاني 1 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
ويدين المنتخب التونسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أمور العيوني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.
ويلتقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء المقبل مع نظيره منتخب كوت ديفوار في مباراة ودية أخرى.
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