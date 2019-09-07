شكرا لقرائتكم رابطة الدوريات الأوروبية تواصل معارضتها إصلاحات "الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عارضت رابطة الدوريات الأوروبية المكونة من 29 دولة يوم الجمعة، إصلاحات كبيرة في دوري أبطال أوروبا، وطالبت بالإبقاء على الجوانب الرئيسية للمسابقة بدون تغيير.

وعلى عكس الاقتراحات الأخيرة لرابطة الأندية الأوروبية، أصرت رابطة الدوريات الأوروبية على أن يظل التأهل للبطولة عبر الدوريات المحلية، على أن يكون هناك استثناء- وقت الحاجة- لحامل اللقب.

Advertisements

وتريد أيضا رابطة الدوريات الأوروبية أن يبقى دور المجموعات كما هو، وأن تقام مباراياته في منتصف الأسبوع، بينما اقترحت رابطة الأندية الأوروبية توسيع هذا الدور ليكون ثمانية فرق في المجموعات، مع إمكانية إقامة المباريات في عطلة نهاية الأسبوع بداية من 2024.

وكان اقتراح رابطة الدوريات الأوروبية، هو أن يتم تقليص مقاعد الدول الأربع الكبرى، إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا إلى ثلاث مقاعد في البطولة بدلا من أربع.

ودعت أيضا إلى توزيع أكثر عدالة للإيرادات مع الأندية التي تنافس في بطولة الدوري الأوروبي، واقترحت بطولة الدوري الأوروبي 2، لكسب المزيد من الجوائز المالية. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيقرر ما إذا كان سيقوم بتعديل نظام البطولات في نسخ 2024 فقط، وذلك بعد بطولة أمم أوروبا 2020.