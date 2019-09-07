مخلص مباراة هولندا وألمانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.. الطواحين تسحق الماكينات 4-2

أحمد أبوعقيل
حقق منتخب هولندا فوزاً غالياً على ألمانيا بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة "هامبورج" الألمانية، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
سجل أهداف منتخب هولندا، دي يونج وجوناتان جلاوتاه مدافع ألمانيا "خطأ في مرماه"، ومالين وفينالدوم في الدقائق 59 و66 و79 و91 على التوالي، بينما جاء هدفي منتخب المانيا عن طريق جنابري وتوني كروس في الدقيقتين 9 و73 من عمر المباراة.
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