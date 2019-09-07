بارتوميو: نيمار "قام بكل شيء" للانتقال إلى برشلونة









اسماء السيد - كشف رئيس نادي برشلونة الاسباني ان النجم البرازيلي نيمار "قام بكل شيء" للعودة الى فريقه السابق الذي لم ينجح بتلبية طلبات باريس سان جرمان بطل فرنسا.

أشار بارتوميو الجمعة في حديث لقناة النادي الكاتالوني "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار. التعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخططا".

أضاف "نيمار قام بكل شيء ممكن لانه أراد هذا الامر. اعتقد الان انه يملك استراتيجية مختلفة، مشروعا مختلفا وسيلعب هذا الموسم مع سان جرمان".

تابع "قام برشلونة بكل ما في وسعه.. لم تنجح الصفقة لان النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جرمان"، مضيفا "كنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها".

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وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي المنتقل الى فريق العاصمة الفرنسية في 2017 مقابل 222 مليون يورو، قال "في الوقت الحالي نيمار مستبعد. في كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير سنتحدث في هذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط للموسم المقبل".

وعن عرض لاعبين من برشلونة ضمن الصفقة وخصوصا الفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي ايفان راكيتيتش وقبلهما البرازيلي كوتينيو، تابع "برشلونة لم يعرض أبدا أي لاعب. باريس سان جرمان طلبهم في المفاوضات".

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية اشارت الى استعداد نيمار (27 عاما) لدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص للمساعدة في اتمام الصفقة.

وسجل نيمار 51 هدفا في 58 مباراة مع سان جرمان خلال موسمين، وبرغم نجاحه محليا عجز عن ايصاله الى لقب دوري ابطال اوروبا في ظل الاصابات المتكررة التي تعرض لها في مشط قدمه.