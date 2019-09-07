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لاعبو المنتخب الأوليمبي يلتقطون صور تذكارية مع فريق الأوليمبياد الخاص بدجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب على التقاط الصور التذكارية مع فريق الأولمبياد الخاص بنادي وادي دجلة على هامش تدريبه اليوم.

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض ودتين يومي 7 و 10 سبتمبر أمام فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم  صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.

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منتخب مصر الاوليمبي

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المنتخب الاوليمبي

 

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منتخب مصر 

 

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