صور .. كواليس فوز مصر على الكاميرون فى بطولة العالم لناشئات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: (25 /14)، (25/11)، (30 /28)، ( 25/11). وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز فى أولى مواجهاته على بورتريكو 3/1 فى لقاء الافتتاح أمس الخميس. وشهدت المباراة حضور جماهير مكثف، وتشجيع مثالى طوال المباراة، كما شهدت الصالة المغطاة حضور أسر وعائلات لاعبات المنتخب للشد من أزرهم ومساندتهم فى البطولة التى تستضيفها مصر لأول مرة فى تاريخها. وتستضيف الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة. وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتريكو والبرازيل والصين والكاميرون أما المجموعة الثانية تضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلا روسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية. ويشارك فى بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة هذا العام فرق من 20 دولة من مختلف دول العالم، حيث يشارك 20 منتخبًا هم، البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.









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