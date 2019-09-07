شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. ناشئ الزمالك يطيح بأسامة نبيه.. ومبابى بوابة رحيل صلاح للريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حال فشل التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

يواجه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد أزمة بسبب اعتذار نجوم الحكام القدامى عن العمل ضمن لجنته.

كشف مصدر مقرب من الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للاسماعيلى أهم الاسئلة التى حرص المدرب عن الاستفسار عنها بمجرد قدومه لمصر.

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاستعانة بالحكام العرب فى نهائى كأس مصر التى تجمع الزمالك و بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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فجر رحيل أسامة نبيه عن تدريب نادى إف سى مصر مفاجاة كبيرة خاصة ان استقالته من منصبه جائت قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدورى المصرى.

وجه مرتضي منصور رئيس الزمالك، رسالة إلي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك المقامة حاليا داخل مقر النادي الأبيض بقلعة ميت عقبة والتي انطلقت منذ صباح أمس الخميس وتستمر حتي التاسعة من مساء الغد.

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي لائحة الفريق المالية من أجل دراستها جيداً ومناقشتها مع لجنة التخطيط للرة بالنادي وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

كشفت شبكة "فوكس سبورت" العالمية، عن أن الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، سيكون مرشحاً بارزاً للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية .

ما زال ملف المدرب الجديد للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أُقيل من منصبه على خلفية خروج مصر من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية على طاولة اجتماعات اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.