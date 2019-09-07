شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: استلفت لمشاهدة الأهلى أمام الصفاقسي على القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى أنه لا يمكن أن ينسى الفترة التى جلس فيها على المقاهى لرؤية لاعبو الأهلى فى مباراة الصفاقسى التى سجل فيها محمد أبوتريكة هدف تتويج النادى بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وقال سعد سمير خلال حواره لبرنامج "سهرة مع" المذاع على قناة الأهلى أنه فى هذا التوقيت كان متواجداً بميدان الجيش "حى الظاهر" واستلف حق المشاريب لمشاهدة المباراة علي القهوة ".

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وتابع سعد سمير ، " بعد هدف الفوز قامت الجماهير بتكسير كراسى القهوة للتعبير عن الفرحة العارمة بتتويج النادى".

وأكد سعد الدين سمير انه بمجرد مشاركته فى كأس العالم للشباب قام حسام البدرى المدير الفنى للفريق وقتها بالاستعانه به للفريق الأول.