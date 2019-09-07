شكرا لقرائتكم خبر عن قنديل يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات رحلة الأهلي إلى غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي ورئيس بعثة الفريق في غينيا خلال الساعات الماضية جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل التنسيق بشأن عدة أمور خاصة بالرحلة التى سيواجه خلالها مباراة كانو سبورت ببطولة أفريقيا. ويسافر الاهلي إلى غينيا ليلة 11 سبتمبر الجاري لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وناقش قنديل مع عبد الحفيظ عدة أمور خاصة بالرحلة والسفر والأجواء في غينيا وغيرها من ترتيبات الرحلة الأفريقية. Advertisements ومن المقرر أن يسبق عبد الحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري البعثة الأهلاوية بـ48 ساعة من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة .

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