القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 6 / 9 / 2019 شهدت العديد من الاحداث والاخبار الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

الأهلي يجدد مفاوضات تدعيم الهجوم ومحاولات لضم "حسام حسن"

جدد النادي الاهلي محاولات تدعيم صفوف لفريق بلاعب أو اثنين على أقصى تقدير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ورغم أن أنباء وتقارير كانت قد أكدت أن مسئولو النادي إكتفوا بضم ثلاثة لاعبين خلال ميركاتو الصيف الجاري وهم المالي آليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي إلا أن مصدر في القلعة الحمراء قال أن الأيام الماضية شهدت تجدد محاولات ضم لاعب أو اثنين .

الأهلي يضم محمد وحيد لرحلة غينيا لمواجهة كانو سبورت

استقر الجهاز الفنى للأهلي على اصطحاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، فى رحلة غينيا الاستوائية، التى يخوض خلالها الفريق مواجهة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجارى.

الأهلي يوضح تطورات علاج "ركبة" كريم نيدفيد

أكد الجهاز الطبى للأهلى أن حالة كريم نيدفيد، لاعب الفريق فى تحسن مستمر، وأن اللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى عاد به من ألمانيا تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

Advertisements

يؤدي محمد محمود، لاعب الأهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.