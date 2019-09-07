حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يعلن جاهزية عبدالله السعيد أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر بيراميدز يعلن جاهزية عبدالله السعيد أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر اتحاد الكرة يرفض الحكام العرب لنهائى كأس مصر .. و أجانب فى الطريق اتحاد الكرة يستقر على موعد انطلاق الدورى الممتاز.. تعرف عليه الغندور يدير لقاء المنتخب الأولمبى والسعودية غدا رئيس الزمالك يُعلن تفضيله توزيع تذاكر لقاء بيراميدز للأعضاء بسبب الألتراس فايلر يطلب الإطلاع على اللائحة المالية في الأهلي Advertisements المغربى رضوان جيد حكماً لمباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز تعرف على أبرز الحضور فى نهائى كأس مصر ..مندوب الرئيس والوزير استقالة أسامة نبيه من تدريب إف سى مصر بسبب التدخل فى عمله

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