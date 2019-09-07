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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يعلن جاهزية عبدالله السعيد أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر

بيراميدز يعلن جاهزية عبدالله السعيد أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر

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اتحاد الكرة يرفض الحكام العرب لنهائى كأس مصر .. و أجانب فى الطريق

 

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اتحاد الكرة يستقر على موعد انطلاق الدورى الممتاز.. تعرف عليه

 

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الغندور يدير لقاء المنتخب الأولمبى والسعودية غدا

 

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رئيس الزمالك يُعلن تفضيله توزيع تذاكر لقاء بيراميدز للأعضاء بسبب الألتراس

 

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فايلر يطلب الإطلاع على اللائحة المالية في الأهلي

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تعرف على أبرز الحضور فى نهائى كأس مصر ..مندوب الرئيس والوزير

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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