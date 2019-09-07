شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير : بدأت مشواري لاعب ألعاب قوي .. ولجنة خماسية وراء انضمامي للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سعد سمير مدافع فريق الأهلي، أنه بدأ مشواره الرياضي كلاعب ألعاب قوي ، مشيراً إلى أن استفاد منها عندما أصبح لاعب كرة القدم خاصة في السرعة .

وقال سعد في تصريحات عبر برنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة الأهلي:" وأنا سني 12 عام كنت بلعب كورة وألعاب قوي في الأهلي، وشاركت في مسابقات سباق سرعة ووثب طويل".

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وأضاف سعد سمير ، أنه فشل في اختبارات النادي الاهلي مرتين ، موضحاً "كان من الصعب الانضمام للأهلي في ذلك الوقت موسم 2007، وكان منتخب الناشئين يواجه بلاكبيرن الإنجليزي وتواجدت لجنة مكون من 5 أفراد لمشاهدي قبل الانضمام للأهلي" ، وتابع:" عقب المباراة بفترة تحدث معي عدلي القيعي وأخطرني برغبة الأهلي لضمي".

وأوضح مدافع الاهلي، أنه متواجد في الفريق الأول منذ 11 عام بعد تصعيده في موسم 2008، وحقق 17 بطولة.