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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 9 / 2019 أبرزها، اتحاد الكرة يرفض الحكام العرب لنهائى كأس مصر وأجانب فى الطريق. بيراميدز يعلن جاهزية عبدالله السعيد أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر Advertisements أعلن مسئولو نادى بيراميدز جاهزية لاعبه عبد الله السعيد لنهائى كأس مصر أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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