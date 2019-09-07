شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن قائمة فريق السلة فى بطولة الحريرى الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الجهاز الفنى لفريق سلة الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد مرعى عن قائمة الفريق المقرر مشاركته فى بطولة الحريرى الدولية والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر الجارى بلبنان .
تضم القائمة كل من احمد عادل و محمد على و مؤمن مبارك و محمد طه ويوسف شوشة و احمد الصباغ و أحمد أبو العلا ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن عماد و على محمد ورامى ابراهيم و مايكل ديكسون و هيثم كمال و مصطفى عصام و ايدجراز.
يذكر أن البطولة يشارك بها من مصر فريقى الاتحاد السكندرى وسبورتنج .
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