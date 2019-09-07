شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رجال الطائرة أمام إسبانيا وديا استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة من نظيره الإسبانى بنتيجة 3/1، فى إطار أولى وديات معسكر إسبانيا استعدادا لكأس العالم. وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وأحمد فتحى وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ورشاد شبل وعمر نجيب ومصطفى دبشة ومحمد رضا وأحمد عبد العال . ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العالم المحدد لها أول أكتوبر المقبل باليابان .

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