شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة برشلونة تحدد موعد التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل

أعلن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، خلال تصريحاته لقناة نادي برشلونة الرسمية، أن إدارة الفريق موعد تقديم الإدارة عروضاً جديدة لضم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان. وأوضح رئيس النادي، أنه لانية لتقديم عرض جديد للاعب هلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأن الإدارة ستتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكان فريقي ريال مدريد وبرشلونة يسعيان للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، الان أن إدارة الفريق الفرنسي رفضت التفريط في اللاعب.

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