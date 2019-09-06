شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تقسو على ألمانيا برباعية في تصفيات «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق المنتخب الهولندي فوزًا كبيرًا على نظيره الألماني في هامبورج بأربعة أهداف لهدفين، الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

تقدم المنتخب الألماني عن طريق جينابري في الدقيقة التاسعة، وتعادلت هولندا في الدقيقة 59 عبر المتألق فرانكي دي يونج.

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وسجل المدافع الألماني جوناثان جلاه تاه بالخطأ في مرمى فريقه، ليتقدم المنتخب الهولندي بالهدف الثاني في الدقيقة 66، لكن توني كروس أعاد الماكينات للمباراة مرة أخرى، بتسجيل التعادل «2-2» من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 79 تمكن دونيايل مالين من تسجيل الهدف الثالث للطواحين، وقتل فينالدوم المباراة بتسجيل الهدف الرابع لهولندا في الدقيقة 91.

ورفع منتخب الطواحين رصيده بهذا الفوز إلى النقطة السادسة، في المركز الثالث، بينما توقف الماكينات عند النقطة التاسعة، في المركز الثاني.