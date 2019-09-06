شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الطائرة للناشئين يواجه نظيره السعودي السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل المنتخب المصري لكرة الطائرة للناشئين مشواره بالبطولة العربية الخامسة عشرة التي انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مقابلاته مساء السبت بملاقاة نظيره السعودي.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، 11 منتخباً، قسمت إلى 4 مجموعات، ضمت الأولى منتخبات البحرين والجزائر وفلسطين، وفِي الثانية منتخبات عمان ولبنان والأردن، وفِي الثالثة منتخبات العراق والإمارات والكويت، وأخيراً في المجموعة الرابعة منتخبا السعودية ومصر فقط، بعد اعتذار المنتحب المغربي، ليضمن المنتخبان الوصول للدور الثاني.