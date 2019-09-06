شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تزور معسكر الحكام وتعدهم بالحماية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زارت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة معسكر حكام النخبة الذي أقيم خلال الأيام الماضية في القاهرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

وعقدت عضو مجلس الإدارة على المعسكر، جلسة مع الحكام حيث شددت على أن المجلس قرر بشكل رسمي تطبيق تقنية الفار في المرحلة المقبلة وأنه خلال شهرين على أقصى تقدير سيتم تدريب الحكام على هذه التقنية بعد التعاقد مع الشركة المسئولة عن تنفيذها.

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وأكدت أن عصر الحكام الأجانب انتهى بداية من الموسم المقبل ومجلس الإدارة سيدعم الحكام بكل قوة وستكون المباريات بالحكام المصريين للثقة الكبيرة في قدراتهم وأن المرحلة المقبلة ستشهد دعما كبيرا لهم.

أضافت عبد الحق للحكام بأنه سيتم تنفيذ اللوائح والعقوبات ومن يتعدى على الحكام سيتم عقابه مهما كان اسمه واللوائح ستكون هي الحاكمة في كل شيء وكل الدعم للحكم المصري ولجنة الحكام.

وأقيم المعسكر على مدى الأيام الماضية في أحد فنادق مدينة نصر وجرت الاختبارات باستاد جهاز الرياضة العسكري، وبحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وعصام عبد الفتاح المكلف بمتابعة المعسكر من الفيفا.