شكرا لقرائتكم ميتشو يعلن قائمة الزمالك لنهائى الكأس أمام بيراميدز واستمرار غياب بامبو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية وشهدت القائمة استبعاد بامبو وحازم إمام.



وجاءت القائمة التي اختارها ميتشو مكونة من اللاعبين:

قائمة الزمالك أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى. Advertisements خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور. خط الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بو طيب.

ويغيب عن الزمالك كل أحمد سيد زيزو للإيقاف ومصطفى فتحي ومحمد حسن لعدم الجاهزية ومحمود عبد العزيز وحازم امام وكريم بامبو واسلام جابر لأسباب فنية.