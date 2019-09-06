شكرا لقرائتكم الأهلى ينتظر "فرمان" فايلر لترميم التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي الرغبة الأهلاوية بعدما تكررت شكوى أكثر من جهاز فني وكذلك عدد كبير من اللاعبين من سوء أرضية ملعب التتش الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ قرار بإجراء صيانة وعملية أحلال لتغير أرضية الملعب التى كان لها دور واضح في "هوجة" الإصابات التى عانى منها الفريق الفترة الماضية.
وشهدت الفترة الماضية إتصالات من جانب مسئولو الأهلي مع شركات عالمية مُتخصصة في صيانة وإصلاح الملاعب وسبق لها المشاركة في إحلال وتجديد ملاعب بمونديال روسيا الأخير وكذلك بأمم اسيا الماضية.
وينتظر مسئولو الاهلي تحديد موعد بدء صيانة ملعب التتش من فايلر خاصة وأن الأورجوياني ماتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق كان قد حدد شهر ديسمبر لمقبل للبدء في عملية إصلاح التتش لكن جاء تغيير الجهاز الفني وتعيين فايلر ليجعل إدارة الاهلي تنتظر رأي المدرب الجديد بشأن الموعد المناسب للبدء في إجراءات الصيانة.
وحصلت إدارة الاهلي على موافقة 3 شركات عالمية من أنجلترا وهولندا وثالثة من دولة أوربية أيضاً وأبدت هذه الشركات إستعدادها للبدء فوراً في صيانة ملعب التتش وهو ما سيتوقف على رأي فايلر.
وسيقوم الفريق بالتدريب على أحد الملاعب الفرعية لأستاد القاهرة أو بتروسبورت أو الدفاع الجوي خلال فترة الصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى ينتظر "فرمان" فايلر لترميم التتش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.