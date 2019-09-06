شكرا لقرائتكم الأهلى ينتظر "فرمان" فايلر لترميم التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الاهلي الضوء الأخضر من المدرب السويسري الجديد رينيه فايلر من أجل البدء في عملية إصلاح وتجديد ملعب التتش والتى قد تستغرق أربعة اشهر وهو الأمر الذى ينوي المجلس الأهلاوي تنفيذه وحسمه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الرغبة الأهلاوية بعدما تكررت شكوى أكثر من جهاز فني وكذلك عدد كبير من اللاعبين من سوء أرضية ملعب التتش الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ قرار بإجراء صيانة وعملية أحلال لتغير أرضية الملعب التى كان لها دور واضح في "هوجة" الإصابات التى عانى منها الفريق الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الماضية إتصالات من جانب مسئولو الأهلي مع شركات عالمية مُتخصصة في صيانة وإصلاح الملاعب وسبق لها المشاركة في إحلال وتجديد ملاعب بمونديال روسيا الأخير وكذلك بأمم اسيا الماضية.

Advertisements

وينتظر مسئولو الاهلي تحديد موعد بدء صيانة ملعب التتش من فايلر خاصة وأن الأورجوياني ماتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق كان قد حدد شهر ديسمبر لمقبل للبدء في عملية إصلاح التتش لكن جاء تغيير الجهاز الفني وتعيين فايلر ليجعل إدارة الاهلي تنتظر رأي المدرب الجديد بشأن الموعد المناسب للبدء في إجراءات الصيانة.

وحصلت إدارة الاهلي على موافقة 3 شركات عالمية من أنجلترا وهولندا وثالثة من دولة أوربية أيضاً وأبدت هذه الشركات إستعدادها للبدء فوراً في صيانة ملعب التتش وهو ما سيتوقف على رأي فايلر.

وسيقوم الفريق بالتدريب على أحد الملاعب الفرعية لأستاد القاهرة أو بتروسبورت أو الدفاع الجوي خلال فترة الصيانة.