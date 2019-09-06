شكرا لقرائتكم رومارينيو يشارك في التدريبات الجماعية.. وداكوستا يواصل التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك البرازيلي رومارينيو محترف اتحاد جدة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة كما واصل المغربي مروان داكوستا برنامجه التأهيلي.

وكان داكوستا قد غادر الفريق إلى فرنسا لعلاج إصابته في العضلة الضامة، فيما لم يشارك رومارينيو في تدريبات الفريق السابقة بسبب الغصابة.

وسيحل الاتحاد ضيفا على ضمك في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما لعب لقاء واحدا أمام الرائد فاز فيه بثلاثية فيما تأجل اللقاء الثاني أمام التعاون لمشاركة الفريق في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.