شكرا لقرائتكم بلجيكا تحقق فوزاً مريحاً على سان مارينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب المنتخب البلجيكي من التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بعد فوزه يوم الجمعة على مضيفه سان مارينو 4 - صفر، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات، والتي شهدت أيضا فوز روسيا على اسكتلندا 2 - 1 وتعادل قبرص مع كازاخستان 1 - 1.

وسجل أهداف المنتخب البلجيكي ميشي باتشواي (هدفين) الأول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة ودرايس ميرتينز في الدقيقة 57 وناصر الشاذلي في الدقيقة 63. ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما ظل منتخب سان مارينو بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، قلب المنتخب الروسي تأخره بهدف أمام مضيفه الأسكتلندي إلى فوز 2 - 1.

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وتقدم المنتخب الأسكتلندي بهدف سجله جون ماكغين في الدقيقة 11 وتعادل أرتيم دزيوبا للمنتخب الروسي في الدقيقة 40 قبل أن يسجل ستيفين أودونيل، لاعب منتخب اسكتلندا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59. ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد المنتخب الأسكتلندي عند ست نقاط.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت بين المنتخب القبرصي وضيفه كازاخستان.

وتقدم منتخب كازاخستان بهدف سجله اليكساي شوشتكين في الدقيقة الثانية، وتعادل بييروس سوتيريو لمنتخب قبرص في الدقيقة 39. ورفع منتخب قبرص رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، كما رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث.