شكرا لقرائتكم سمولينغ: أفكر في البقاء لفترة طويلة مع روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد أنه سيكون سعيدا بتمديد وجوده في إيطاليا حال نجاح انتقاله لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى روما.

وسقط الدولي الإنجليزي من حسابات الجهاز الفني في أولد ترافورد بعد وصول هاري مغواير الذي أصبح أغلى مدافع كرة قدم في العالم قادما من ليستر سيتي.

واستعان روما بخدمات قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عاما لشغل المكان الذي تركه كوستاس مانولاس وألمح سمولينغ إلى احتمال أن يفكر في الانضمام نهائيا للفريق الايطالي.

وقال سمولينغ خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة: حصلت على فرصة كنت أتمناها، حدثت الأمور بسرعة كبيرة وأتطلع الآن لخوض المباريات

والتأقلم سريعا على طريقة لعب المدرب وأتمنى الاستمتاع بموسم جيد جدا، لو سارت الأمور بشكل جيد وكان النادي سعيدا بأدائي فإنني قد أفكر في البقاء لفترة طويلة في إيطاليا.